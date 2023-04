Premier single de RVRND, le projet du fils de Chester Bennington de Linkin Park

"Je pense que nous nous concentrons parfois trop sur la fin de tout, alors qu'il a vécu toute sa vie et qu'il s'est passé tant de choses extraordinaires", a-t-il déclaré. "Ce qu'il a fait et sa créativité ont eu un tel impact sur tant de personnes différentes, et cela a permis de sauver beaucoup de gens. Je pense que c'est la première chose pour laquelle je veux que les gens se souviennent de lui, mais aussi pour les bons moments qu'il a passés. Je pense que nous nous concentrons parfois trop sur la toute fin de l'histoire, alors qu'il a vécu toute sa vie et qu'il s'est passé tant de choses extraordinaires."Il poursuit : "Les textos que je reçois des gens qui me disent : "J'étais dans les coulisses et nous avons eu la meilleure conversation avec ton père et il était si gentil". C'est ce dont je veux que les gens se souviennent. Je ne veux pas que les gens s'assoient et se concentrent sur la fin tout le temps. Même si je pense que c'est une bonne conversation à avoir. Je pense que c'est une conversation nécessaire à avoir, mais cela ne devrait pas être la seule chose dont nous nous souvenons à son sujet".