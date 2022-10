Premier réseau de transport d’hydrogène entre la France et la Belgique?

Considéré comme le graal de la transition énergétique, l’hydrogène n’est toutefois pas une solution miracle car pour produire de l’hydrogène aujourd’hui, il faut des énergies fossiles (que ce soit du gaz ou du charbon).

L’hydrogène reste néanmoins un complément intéressant car on peut le stocker et le transporter, ce qui n’est pas possible avec l’électricité.

L'hydrogène peut aussi être vert. Dans ce cas, il est synthétisé sur base d'eau, grâce à l'électrolyse. Mais pour réaliser cette opération, il faut beaucoup d'électricité.

Du côté de Fluxys, on nous assure que l'hydrogène destiné au réseau franco-belge sera bel et bien vert. "L'électricité utilisée pour produire de l'hydrogène sera issue des énergies renouvelables, que ce soit le photovoltaïque ou l'éolien", précise Remy Laurent, porte-parole de Fluxys.