Premier rendez-vous : pourquoi il est important de se fier à sa première impression ?

Mais les chercheurs expliquent que certaines rencontres étaient plus faciles "à lire" que d'autres. "Certaines personnes sont des livres ouverts dont les personnalités distinctives peuvent être perçues avec précision après une brève interaction tandis que d'autres sont plus difficiles à décrypter", analyse Lauren Gazzard Kerr, étudiante en doctorat au département de psychologie de l'université McGill.

"Les personnes qui signalent un bien-être, une estime de soi et une satisfaction dans la vie plus élevés ont tendance à rendre la tâche plus facile."

Les personnes dont les niveaux de bien-être sont les plus élevés seraient plus efficaces lorsqu'il s'agit de se présenter : leur comportement correspondrait davantage à leur personnalité réelle. Ils se livreraient ainsi avec plus d'authenticité et seraient particulièrement fidèles à eux-mêmes.

Chose moins évidente pour celles et ceux qui ressentiraient un certain mal-être. D'après les chercheurs, le contraire pourrait également être plausible : les personnes perçues avec précision pourraient en éprouver un plus grand bien-être.