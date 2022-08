Premier match et bicyclette somptueuse pour le Gantois Hong : c’est ce qui s’appelle "laisser sa carte de visite"

C’est ce qui s’appelle laisser sa carte de visite. Tout récent transfuge du LASK, aligné pour la première fois avec Gand, le Coréen Hyun-Seok Hong a sans doute déjà inscrit l’un des buts de la saison en Pro League.

Alors que les Buffalos pataugeaient face à Ostende et étaient accrochés à la demi-heure (1-1), Hong a sorti un geste venu d’ailleurs, une bicyclette mêlant puissance et précision, pour planter son 1er but de la saison et offrir l’avance à ses couleurs.

Des Gantois qui ont profité de ce cadeau tombé du ciel pour définitivement prendre leur envol et finalement remporter cette partie 1-3. Et si le flegmatique coach gantois, Hein Vanhaezebrouck a expliqué après la rencontre ne pas être surpris d’un tel geste, avouez quand même que de telles bicyclettes sont plutôt rares dans notre championnat. Splendide !

