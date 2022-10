Premier match et 1er but pour Dieumerci Mbokani, qui offre les 3 points à Beveren

Beveren, grâce à un succès 2-1 vendredi soir contre Deinze lors de la 9e journée de Challenger Pro League, s’est hissé à la première place du classement provisoire. Avec 18 points, les Waeslandiens devancent de deux unités les U23 d’Anderlecht qui ont un match de retard. Deinze occupe la 9e place avec 8 points.

Le capitaine Kevin Hoggas a ouvert le score dès le début de la rencontre (9e). En deuxième période, Deinze a égalisé par Joachim Gonzalez (79e). Quelques minutes plus tard, Dieumerci Mbokani, pour son premier match avec Beveren, a inscrit le but de la victoire pour Beveren (85e).

Dans un même temps, les U23 du Standard se sont inclinés 1-4 à domicile face au RWDM.

En première période, Zakaria El Ouahdi a ouvert le score grâce à une belle contre-attaque (23e). Après la pause, le Japonais Luis Oyama a doublé la mise avec un sublime geste technique (67e). Quelques minutes plus tard, Massis Guluk a inscrit l’unique but des Rouches (74e) avant que le Brésilien Rikelmi alourdisse le score avec un doublé (81e et 90+1e)

Avec cette victoire, les Molenbeekois ont 15 points sur 27 et prennent la 4e place du classement provisoire tandis que les jeunes du Standard occupent la 8e place avec 9 points.