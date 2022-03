Premier League : Youri Tielemans et Leicester s’imposent dans la douleur contre Leeds United

Youri Tielemans et Leicester City ont pris le meilleur sur Leeds United et son nouvel entraîneur Jesse Marsch samedi après-midi en ouverture de la 28e journée de Premier League, en s’imposant 1-0. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Harvey Barnes après l’heure de jeu. Un résultat qui permet aux Foxes de grimper à la 10e place du classement avec 33 points. De leur côté, les Peacoks enchaînent un cinquième revers consécutif en championnat et restent au 16e rang avec 23 unités.

Indéboulonnable dans le milieu de terrain de Leicester, Youri Tielemans a disputé l’intégralité de la rencontre, contrairement à Timothy Castagne, blessé depuis le début de l’année et encore absent.

L’ancien anderlechtois, à l’image d’une partie de son équipe, a vécu une partie compliquée. Il a cependant été impliqué dans l’unique but des siens. Peu après l’heure de jeu, il passait le ballon à Harvey Barnes qui, après un une-deux avec Kelechi Iheanacho, allait tromper le portier de Leeds (67e, 1-0). Un but synonyme de victoire pour les Foxes et de cinquième revers d’affilée pour Leeds.

Jesse Marsch a pris la tête de Leeds United ce lundi 1er mars, au lendemain de l’officialisation du limogeage de Marcelo Bielsa. L’Argentin avait permis au club de remonter parmi l’élite à l’issue de la saison 2019-2020, avant de se classer à la neuvième place de Premier League la saison dernière.

Avant cette rencontre, Leed United restait sur six matches sans victoires (5 défaites et 1 partage). Sa dernière victoire remonte au 16 janvier et un succès 2-3 à West Ham.