Premier League : Vincent Kompany prolonge son aventure à Burnley jusqu’en 2028

Vincent Kompany a décidé de prolonger l’idylle avec le FC Burnley ! Le coach belge a paraphé un nouveau contrat de cinq années supplémentaires avec son club auquel il est désormais lié jusque 2028. Arrivé l’été dernier dans les rangs du club britannique de Championship, il est parvenu à remporter le titre et à faire monter son équipe en Premier League, avec la manière. La méthode a convaincu et il est forcément très apprécié par les fans.

Cité dans plusieurs autres clubs depuis quelques semaines, il va finalement prolonger l’aventure pour un certain temps et accompagner ses hommes au sein de l’élite du football anglais.

Kompany s’est réjoui de cette prolongation : "Je me sens bien à Burnley et Turf Moor depuis le début, donc ça me semblait être un bon choix designer pour les cinq prochaines années. Ensemble avec les fans, nous avons refait de Turf Moor une forteresse et nous continuons à regarder vers l’avenir et pour améliorer Burnley étape après étape."