Premier League : un but de Castagne permet à Leicester de sortir de la zone rouge

Leicester est en difficulté cette saison en Premier League et lutte pour son maintien. La réception de Wolverhampton ce samedi était une rencontre importante pour les Foxes et ils ont pu s’en remettre à Timothy Castagne pour s’imposer 2-1 et profiter du partage d’Everton à Crystal Palace pour sortir de la zone de relégation.

Pourtant, tout avait mal commence pour Leicester qui se retrouve mené après 13 petites minutes suite à une perte de balle de Youri Tielemans. Cunha ne se fait pas prier et s’en va tromper Iversen.

Leicester réagit à la 36e sur un penalty transformé par Iheanacho après une faute de Sa sur Vardy. Les Foxes trouvent ensuite les ressources pour aller chercher la victoire à un quart d’heure du terme. Kristiansen déborde sur le côté gauche et centre à ras de sol vers le point de penalty où se retrouve Castagne qui conclut d’un plat du pied gauche.

Grâce à cette victoire, Leicester est 17e avec 28 unités, à égalité de points avec Everton, 18e et premier relégable mais avec une bien meilleure différence de buts.