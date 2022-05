Premier League : Suivez le dénouement pour le titre entre Manchester City et Liverpool en direct commenté (LIVE 17h)

La 38e et dernière journée de Premier League sera décisive! En effet, Manchester City et Liverpool peuvent encore décrocher le titre en Angleterre et celui-ci se jouera dans les 90 dernières minutes du championnat.

RTBF.be/sport vous propose de suivre le dénouement du thriller anglais en suivant les deux directs commentés des rencontres, dès 17h ce dimanche.

Un point d'avance et une meilleure différence de but (+72 contre +66), c'est tout ce qui sépare le tenant du titre, City et son poursuivant, Liverpool, à 90 minutes de la fin de la saison.

Sky Blues et Reds joueront à domicile pour la dernière levée du championnat. Liverpool devra absolument battre Wolverhamton (8e) pour avoir une chance réelle de coiffer City et Kevin De Bruyne au poteau, en espérant que ces derniers trébuchent dans la dernière ligne droite.