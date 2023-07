Premier League, Serie A, Liga, Pro League... Quand reprendront les différents championnats ?

En France, c'est le week-end des 12 et 13 août - comme en Angleterre et en Espagne - que se déroulera la première journée de la saison 2023-2024 de Ligue 1. Les horaires des 9 rencontres au programme (la Ligue 1 ne compte plus que 18 équipes !) ne sont pas encore connus, mais le PSG accueillera Lorient et Lens se déplacera à Brest.