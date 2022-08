Premier League : Raheem Sterling ne pouvait pas "perdre son temps" à Manchester City

L’attaquant anglais Raheem Sterling, arrivé à Chelsea à l’intersaison, a indiqué jeudi avoir rejoint le club londonien pour ne pas gâcher ses meilleures années et "perdre son temps" en raison d’un temps de jeu limité à Manchester City.

"J’ai juste senti que mon temps de jeu à City devenait de plus en plus limité pour différentes raisons", a déclaré Sterling lors de sa présentation officielle à Chelsea. "Je ne pouvais pas me permettre de perdre mon temps. J’avais donc besoin de garder le même niveau et de relever un nouveau défi", a-t-il expliqué.

De fait, l’international anglais a vu son temps de jeu se réduire progressivement au cours des deux dernières saisons en raison de l’émergence de Phil Foden et de l’investissement de 100 millions de livres sterling (118 M EUR) de City mis sur Jack Grealish.

"Depuis mes 17 ans, j’ai été régulièrement titulaire, donc arriver à un moment culminant de ma carrière et ne pas jouer régulièrement est quelque chose que je ne pouvais pas accepter", a poursuivi l’ancien de Liverpool (2012-2015).

Sterling a remporté quatre titres de Premier League au cours des cinq dernières saisons à City, parmi les 10 trophées majeurs qu’il a glanés au cours de sept saisons passées au club. Il y a marqué 131 buts en 337 apparitions.

C’est justement sa capacité à marquer des buts que Thomas Tuchel, l’entraîneur de Chelsea, cherche à exploiter au maximum, alors que les Blues semblent devoir jouer sans avant-centre naturel cette saison, après le départ cet été de Romelu Lukaku à l’Inter Milan et le retour de Timo Werner au RB Leipzig.

Sterling fera ses grands débuts avec Chelsea à domicile à Stamford Bridge contre Tottenham dimanche, dans un derby londonien très attendu. Les deux équipes ont démarré leur saison de Premier League par une victoire le week-end dernier.