Premier League - Pep Guardiola bluffé par Erling Haaland : "Il est incroyable... il n'a que 22 ans"

L'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola s'est montré admiratif devant la performance de son joueur Erling Haaland, qui est devenu mercredi le nouveau recordman du plus grand nombre de buts inscrits en une saison en Premier League. "Il est incroyable. Il n'a que 22 ans - et il lui reste encore cinq matchs à jouer", a déclaré l'Espagnol après que le Norvégien a marqué son 35e but dans le championnat à la 70e minute du match face à West Ham (3-0).

L'attaquant a détrôné Andrew Cole (1993/94) et Alan Shearer (1994/95), 34 buts. "Nous nous attendions à ce qu'il marque des buts, mais qu'il batte le record...", a déclaré Guardiola, incrédule. L'intéressé, arrivé à City l'été dernier en provenance de Dortmund, a déclaré à Sky Sports : "Une soirée spéciale, un moment spécial. Je suis très heureux et fier". Jack (Grealish) et moi en avons parlé avant le match. Il voulait me donner la passe décisive pour le but du record et je savais que j'aurais le ballon. J'ai vu le gardien arriver et Jack m'a donné un ballon parfait. C'était un sentiment agréable, car chaque but que je marque et surtout le fait de gagner le match sont très importants."