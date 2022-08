Premier League : N’Golo Kanté, trop souvent blessé, un avenir loin de Chelsea ?

Souvent blessé et en fin de contrat en 2023, l’avenir de N’Golo Kanté pourrait-il s’inscrire ailleurs ? Son entraîneur Thomas Tuchel a évoqué son avenir en conférence de presse.

Antonio Conte a un jour dit à propos de N’Golo Kanté : "Quand tu as N’Golo dans ton équipe, tu peux penser que tu joues avec un joueur de plus. Vous pouvez trouver un sourire sur son visage tous les jours. C’est un gars très positif et l’un des meilleurs joueurs que j’ai eu dans ma carrière d’entraîneur."

Problème, depuis le départ de Conte de Chelsea en 2019, N’Golo Kanté a vu son temps de jeu diminué. Non pas à cause de son niveau de jeu, mais à cause de blessures récurrentes qui empêchent le joueur de donner la pleine capacité de son talent.

En fin de contrat en 2023 et avec l’un des plus gros salaires du club, l’avenir du milieu de terrain est incertain comme l’a déclaré son entraîneur en conférence de presse Thomas Tuchel.

"Est-ce que le bilan de ses blessures aura une incidence sur sa situation contractuelle ? Oui. Vous devez considérer tout ce qui est sur la table. Et sur la table se trouve son potentiel, se trouve son influence et sa qualité. Mais sur la table, bien sûr, il y a aussi son âge, son salaire et son nombre de blessures. À partir de là, vous construisez une image globale et essayez de trouver une solution."

Malgré un bilan difficile à cause des blessures et avec déjà deux matches loupés cette saison, Tuchel a cependant tenu à expliquer toute l’importance de son milieu de terrain quand il est fit : "Si l’on peut remporter la Premier League sans lui ? La réponse est peut-être non. Mais on essaye. Il apporte quelque chose de vraiment unique, il amène une sérénité qui n’est pas mesurable. C’est pour cela que c’est un joueur clé. Mais pour un joueur clé, il est très important d’être sur le terrain et d’avoir un impact."

Ce samedi, sans son milieu de terrain, Chelsea a souffert face à Leicester malgré une victoire 2-1. Avec deux victoires en quatre matches, les Blues sont pour le moment 6e au classement général.