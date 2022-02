Premier League : Manchester United gâche encore

Dès la septième minute, Jadon Sancho avait lancé Cristiano Ronaldo dans la surface adverse. Le Portugais avait dribblé Ben Forster et frappé un peu mollement vers le but vide pour voir sa tentative stoppée bien avant la ligne par le Français Romain Perraud.

United a tout de même trouvé la faille par Sancho, en net progrès ces derniers matches, parfaitement servi par Marcus Rashford sur un contre en deux passes (1-0, 21e).

Mais le score de 1-0 à la pause n’augurait rien de bon et les craintes des supporters mancuniens se sont concrétisées peu après la reprise quand Che Adams, profitant d’une énorme erreur d’alignement de Luke Shaw, est parti tromper David de Gea avec l’aide du poteau (1-1, 48e).

Le seul point positif de ce match est que, contrairement à ceux contre Boro et Burnley, Manchester n’a pas semblé baisser les bras après l’égalisation adverse.

Un but de Ronaldo, annulé pour hors-jeu (73e) et une tête de Harry Maguire qui a failli donner la victoire in extremis (90e+3) marquent un progrès sur l’aspect mental mais le nul n’est, sur ce match, pas un résultat immérité pour les Saints.

Il n’en reste pas moins que United a tout intérêt à reprendre sa marche avant rapidement dans la course à la Ligue des champions s’il ne veut pas regretter tous ces points perdus.