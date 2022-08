Premier League : Manchester United bat Roméo Lavia et Southampton, premières minutes pour Casemiro

Manchester United s’est imposé sur la pelouse de Southampton lors de la 4e journée de championnat. Après deux défaites de suite, Manchester remet les pendules à l’heure et engrange une deuxième victoire d’affilée.

C’est sans Cristiano Ronaldo et Casemiro, laissés sur le banc, que Manchester United entame la rencontre. Du côté des Saints, Roméo Lavia est présent au milieu de terrain.

Si Manchester a les possibilités, les Red Devils ont du mal à concrétiser, comme lors de cette triple occasion à la 19e minute de jeu. C’est 0-0 à la mi-temps.

La seconde période recommence mieux pour les visiteurs. A la 55e minute de jeu, Brunon Fernandes est à la réception d’un centre et ouvre le score suite à une belle combinaison de United. Ce but est le seul de la rencontre et offre la victoire à Manchester United.

A noter quand même la montée au jeu de Ronaldo à la 68e et les premières minutes de jeu de Casemiro qui a remplacé Elanga à la 80e. Au général, Man U remonte provisoirement à la 6e place. C'est aussi la première fois depuis le 20 février que Manchester enchaine deux victoires de suite.