Premier League : Manchester City champion grâce à 3 buts en 5 minutes, assist du titre pour De Bruyne

Manchester City et Kevin De Bruyne sont passés par toutes les émotions dimanche lors de la dernière journée de Premier League mais les Mancuniens ont fini par remporter le 8e titre de champions d’Angleterre de leur histoire ! Menés 0-2 par Aston Villa à un quart d’heure du terme, les Cityzens ont bien cru qu’ils allaient tout perdre lors de ce dernier rendez-vous de l’année.

Mais l’entrée salvatrice de Ilkay Gündogan en a décidé autrement. Le médian allemand a complètement survolté son équipe, capable de marquer trois buts en l’espace 5 minutes pour s’imposer 3-2. Gündogan (76e) et Rodri (78e) ont égalisé en à peine deux minutes. L’Allemand a surgi une nouvelle fois dans le rectangle quelques instants plus tard pour marquer le but du 3-2 (81e), but du titre provoqué par un beau décalage de Kevin De Bruyne, à l’assist pour ce 4e titre de champion d’Angleterre en 5 ans des Mancuniens.

Liverpool (92 points) y a cru jusqu’au bout mais termine donc dans le sillage de Manchester City (93 pts) suite à une victoire laborieuse contre Wolverhampton (3-1). Menés au score après 3 minutes, les Reds ont égalisé via Sadio Mané (24e). Ils ont alors mis un sacré moment pour prendre l'avantage et n'ont jamais été virtuellement champions. En fin de rencontre, Mohamed Salah (84e) et Andy Robertson (89e) ont offert la victoire à Jürgen Klopp et sa bande. Malheureusement pour eux, Manchester City avait déjà repris l'avantage dans l'autre match pour arracher le titre.

Liverpool, vainqueur de la FA Cup et de la League Cup, devront donc se remobiliser dans les prochains jours pour préparer la finale de Ligue des Champions de samedi prochain face au Real Madrid.