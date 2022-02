Premier League : Manchester City battu à domicile par Tottenham dans une fin de rencontre complètement folle

Manchester City a été battu à domicile par Tottenham lors de la 26e journée de Premier League 2-3. Une défaite, une première depuis octobre, qui relance un peu le suspens en championnat puisque dans le même temps Liverpool s’est imposé.

Coup de tonnerre en Premier League et scénario de fou dans ce match. Alors qu’il pensait avoir fait le plus dur en revenant à deux partout dans les arrêts de jeu via un penalty de Riyad Mahrez, Manchester City a été battu et à domicile en plus. C’est Harry Kane qui a assommé City moins d’une minute après le deux partout. La dernière défaite des hommes de Pep Guardiola remonte au 30 octobre contre Crystal Palace.

Mieux dans le match, Tottenham a ouvert le score à la 5e via Kulusevski. Si Gündogan a bien permis à City de rentrer aux vestiaires avec un score d’un but partout, en deuxième période, Harry Kane, peu avant l’heure de jeu remet Tottenham devant.

Et alors qu’on pense se diriger vers un score de 1-2, Riyad Mahrez a tout d’abord ramené les deux équipes à égalité en transformant un penalty avant qu’Harry Kane ne donne la victoire aux visiteurs. Kevin De Bruyne a joué l'ensemble de la rencontre.

Une victoire qui fait les affaires de Tottenham qui restait sur trois défaites de suite en championnat. Et une défaite qui ne fait pas les affaires de City, qui voit Liverpool revenir à six points au championnat.