Premier League : Manchester City bat Brentford, De Bruyne à nouveau buteur

Après un mini-coup d’arrêt dans leur série de victoire, les Cityzens ont repris leur marche en avant en Premier League en battant le promu Brentford 2-0 ce mercredi soir. Ryad Mahrez a ouvert le score sur penalty à la 40e minute et l’incontournable Kevin De Bruyne a doublé la mise à la 69e minute pour fixer le score, par la même occasion. Le Diable a profité d’une approximation du gardien adverse pour envoyer la balle dans le but vide. Il s’agit du septième but du Belge en Premier League cette saison.

Avec cette nouvelle victoire, Manchester City continue de soigner ses stats à domicile avec dix victoires en douze rencontres. Les hommes de Guardiola portent leur total à soixante points cette saison. Douze de plus que leur premier poursuivant, Liverpool, qui compte tout de même deux matches en retard.