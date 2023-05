Premier League : Manchester City, avec Kevin De Bruyne, s’impose face à Leeds et creuse l’écart sur Arsenal

Manchester City recevait Leeds pour la 35e journée de Premier League. Et les hommes de Pep Guardiola se sont facilement imposés. City prend quatre points d’avance sur Arsenal à quatre journées de la fin du championnat.

Alors qu’il ne reste que 12 points à distribuer, Manchester City a fait un grand pas vers un troisième titre de suite en Premier League grâce à sa victoire face à Leeds United.

La victoire s’est dessinée en première période grâce à un doublé de Gundogan à chaque fois servi par Mahrez. L’Allemand a raté un triplé avec un penalty loupé à la 84e et a fait trembler son équipe, car Leeds en profite pour revenir à 2-1 quelques minutes après et mettre la pression en fin de match via Rodrigo. Le score ne va plus changer.

À noter que Kevin De Bruyne retrouvait les joies du onze de base et a disputé l’intégralité du match. Manchester City est leader de Premier League avec 82 points et possède quatre points d’avance sur Arsenal 2e.