Premier League : Wolverhampton arrache le partage face à Chelsea malgré deux buts de Lukaku

Alors que Chelsea a annoncé un nouveau propriétaire ce samedi matin, les Blues recevaient Wolverhampton lors de la 36e journée de Premier League. Titulaire au coup d’envoi, Romelu Lukaku a inscrit un but sur penalty. Avant de faire le doublé quelques minutes plus tard. Lukaku inscrit ses 6 et 7e buts de l’année en Premier League. Ses deux buts ne vont servir à rien. Wolverhampton va arracher l’égalisation dans les arrêts de jeu.

Romelu Lukaku a laissé sa carte de visite de la meilleure des manières à son nouveau propriétaire. Titulaire à la pointe de l’attaque des Blues, Romelu a pesé dans la rencontre. En face Leander Dendoncker est titulaire et est passé tout près d’inscrire un but en 1ère mi-temps.

Si le score est donc resté vierge après 45 minutes, Lukaku aura permis à Chelsea de prendre les devants. Tout d’abord à la 56e, lorsque le buteur obtient un penalty qu’il transforme en prenant José Sa à contre-pied.

Un but qui fait du bien à Lukaku qui va inscrire un doublé, son 7e but de la saison en Premier League. Coady se rate dans sa passe vers Neves, qui ne peut contrôler le ballon. Pulisic en profite et sert Lukaku, qui frappe du droit aux 18 mètres pour s’offrir un doublé.

Cette avance ne va pas rassurer les Blues qui vont voir revenir les Wolves à 2-1 à la 79e minute via Trincao. C’est la panique à Chelsea, qui recule de plus en plus. Wolverhampton tente le tout pour le tout, mais pêche à la finition. Lukaku en profitera pour sortir à la 91e sous les applaudissements.

Et alors que Chelsea se dirige vers la victoire, Wolverhampton va parvenir à faire 2-2 en toute fin de match.