Premier League : Luis Diaz signe à Liverpool pour 60 millions d'euros

"Cette équipe (Liverpool, ndlr) mérite des ajouts de qualité, et lorsque nous avons joué contre Luis un peu plus tôt cette saison, nous avons vu le danger qu'il pouvait être, à quel point il était rapide et que son état d'esprit était d'aider son équipe", a expliqué l'entraîneur des Reds Jürgen Klopp au site du club.

"Nous pensons qu'il a tout ce qu'il faut pour s'adapter à notre équipe et à la Premier League, à la fois physiquement et mentalement [...] Je suis très heureux que nous ayons pu conclure ce transfert", s'est-il réjoui.

Luis Diaz était aussi annoncé par la presse britannique à Tottenham et Manchester United, deux concurrents de Liverpool, qui est dauphin de Manchester City en championnat, à neuf points du leader mais un match supplémentaire à jouer.

Les Reds doivent affronter l'Inter Milan en huitièmes de finale de la Ligue des champions (match aller le 16 février, retour le 8 mars).

Son arrivée sur les rives de la Mersey va permettre à Liverpool de densifier son secteur offensif, actuellement amputé des deux stars Sadio Mané et Mohamed Salah, qui représentent respectivement le Sénégal et l'Egypte à la Coupe d'Afrique des nations.

La prolongation du contrat de Salah, qui sera libre dans 18 mois, reste cependant le principal sujet de préoccupation de Liverpool.