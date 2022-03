Premier League : Liverpool premier de classe en statistiques mais pas (encore) au classement

Et les autres ? Manchester City a mis Raheem Sterling sur un piédestal avec 10 buts mais Mahrez (8) et le trio Silva, De Bruyne, Phoden (7) sont plus loin. L’inusable Jamie Vardy et l’efficace Heung-Min Son comptent également 10 buts.

Les Reds monopolisent également le podium des meilleurs passeurs du championnat avec l’omniprésent Salah (10 assists) et les latéraux Alexander-Arnold (10) et Andrew Robertson (9).

Des chiffres interpellant qui situent le niveau de l’effectif des pensionnaires d’Anfield Road, au top depuis plusieurs années.