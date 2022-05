Premier League : Liverpool partage face à Tottenham, Manchester City peut en profiter

Pour la 36e journée de Premier League, Liverpool recevait Tottenham dans un match piège. Et les hommes de Jürgen Klopp ont laissé filer deux points importants dans la lutte au championnat suite au partage 1-1. A Manchester City d’en profiter ce dimanche face à Newcastle.

Liverpool a-t-il laissé filer le titre après son partage face à Tottenham ? Avec ce 1-1, les Reds reprennent la tête de la Premier League à égalité de points avec Manchester City. Les deux équipes comptent 83 points et seule une différence de buts de +64 contre +63 donne l’ascendant aux Reds.

Mais City doit jouer ce dimanche face à Newcastle. Et les hommes de Pep Guardiola pourraient faire la bonne opération et se donner un peu d’air dans cette course au championnat.

Du côté de Tottenham, ce partage ne les arrange pas non plus, eux qui sont en course pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Toujours cinquième, ils sont à une longueur derrière Arsenal, quatrième et dernier qualifié virtuel pour la C1, qui reçoit Leeds dimanche.

Alors que Son pensait avoir fait le plus dur, Luis Diaz, d’un tir dévié, permet à Liverpool d’arracher un point. Mais ce faux pas pourrait avoir des conséquences pour Liverpool qui peut toujours rêver d’un quadruplé historique.