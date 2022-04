Premier League : Liverpool, avec un but d’Origi, gagne le derby contre Everton et reste à un point de City

Liverpool a battu Everton 2-0 dans le derby programmé lors de la 24e journée. Chez les Reds, Divock Origi, qui est monté au jeu à la 61e, a inscrit le second but des Reds (85e). Au classement, les Reds (79e, 2e) restent à un point de Manchester City. Par contre, les Toffees se retrouvent relégables (29 points, 18e).

Jürgen Klopp, le coach des Reds, a aligné son onze titulaire alors que chez les Toffees, Frank Lampard a fait confiance à Richarlison à la pointe de son attaque. Dès le coup d’envoi, Liverpool a donné le ton en conservant le ballon. Mais en parvenant à rester haut, Everton gênait son voisin, qui éprouvait du mal à se créer des occasions.

Après la pause, Everton a continué sa partition défensive. Mais la tâche des Toffees devenait de plus en plus difficile dans la mesure où les Reds ont fait monter la pression d’un cran et sur un centre de Mohammed Salah, Andrew Robertson a ouvert la marque sur le premier tir cadré de son équipe (62e, 1-0). Liverpool a encore eu l’occasion de faire le break par Salah (66e) et Origi (67e). Mais le Diable Rouge a mis Liverpool à l’aise d’une tête à bout portant (86e, 2-0).

En Allemagne, le Hertha Berlin a battu Suttgart lors de la 31e journée. Capitaine des Berlinois, Dedryck Boyata a disputé l’intégralité de la rencontre alors qu’au VFB, Orel Mangala a été remplacé à la 71e. Le Hertha a pris très tôt l’avantage par Davie Selke sur un centre bien calibré de Marvin Plattenhardt (4e). Par la suite, les Berlinois sont parvenus à empêcher leurs adversaires à construire le jeu au milieu et les occasions de but ont été rares des deux côtés.

En seconde période. Stuttgart a failli égaliser par Konstantinos Mavropanos, auteur d’un exploit personnel ponctué par un tir du gauche que le défenseur berlinois Marc Oliver Kempf a dévié sur sa transversale (52e). Le VFB a poursuivi sa recherche du partage, mais dans les arrêts de jeu, l’ex-Standardman Ishak Belfodil a assuré la victoire de la formation de la capitale (90e+3, 2-0). Au classement, le Hertha reste 15e (32 points) mais compte désormais quatre unités de plus que Stuttgart (16e et barragiste).