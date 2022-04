Premier League : Leandro Trossard buteur face à Arsenal, Chelsea en passe 6 à Southampton sans Lukaku, absent pour blessure

Leandro Trossard et Brighton se déplaçaient du côté d’Arsenal pour la 32e journée de Premier League. Et Brighton fait la bonne opération grâce à Leandro Trossard.

Arsenal croit toujours en la qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Alors qu’il reste huit matches à disputer, les Gunners n’avaient pas le droit à l’erreur sous peine de voir Tottenham, West Ham ou encore Manchester lui piquer sa 4e place.

Et malheureusement pour Arsenal, la défaite est au bout des 90 minutes. Titulaire, Leandro Trossard a ouvert le score à la 28e minute de jeu. A la réception d’un centre en retrait, l’ancien de Genk en a profité pour aller chatouiller la lucarne et ouvrir le score. C’est le 5e but de la saison en Premier League pour Trossard.

Mwepu va faire 0-2 à la 67e. Si Odegaard va réduire le score à la 89e, Arsenal s’incline et perd trois points précieux. Chez les Gunners, Albert Sambi Lokonga a joué tout le match et a reçu une carte jaune pour un tacle trop rugueux sur Danny Welbeck (82e).

Arsenal se retrouve 5e (54 points) tandis que Brighton se hisse en 11e position (37 points).