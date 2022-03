1. Frank Lampard : 177 buts et 116 passes décisives (293) en 611 matches

2. Steven Gerrard : 121 buts et 98 passes décisives (219) en 504 matches

3. Cesc Fabregas : 50 buts et 117 passes décisives (167) en 350 matches

4. David Silva : 60 buts et 106 passes décisives (166) en 309 matches

5. Paul Scholes : 107 buts et 56 passes décisives (163) en 499 matches

6. James Milner : 55 buts et 87 passes décisives (142) en 582 matches

7. David Beckham : 62 buts et 74 passes décisives (136) en 264 matches

8. Kevin De Bruyne : 51 buts et 82 passes décisives (133) en 201 matches