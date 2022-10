Premier League : l’incroyable stat du "talisman" Gabriel Jesus

Quand on sait que l’attaquant de 25 ans a marqué à 63 reprises dans le championnat anglais cela donne encore un peu plus de valeur à cette stat. Les 63 réalisations de Gabriel Jesus s’étalent sur 51 matches. Plus fort encore, son équipe a gagné à 48 reprises (pour trois partages).



Les Gunners peuvent se féliciter d’avoir attiré ce porte-bonheur/buteur. Ces 5 buts inscrits cette saison ont "rapporté" 12 unités. Le club londonien en compte 21 après 8 journées.