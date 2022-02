Premier League : L’heure du grand retour a sonné pour Eriksen, huit mois seulement après son arrêt cardiaque

L’heure du grand retour a sonné pour Christian Eriksen ! Huit mois seulement après son arrêt cardiaque qui avait fait craindre le pire pour la suite de sa carrière, le meneur de jeu danois va retrouver le chemin des pelouses avec sa nouvelle équipe, Brentford.

C’est en tout cas ce que son entraîneur, Thomas Frank a déclaré à la presse ce vendredi : ""Christian sera dans le groupe et il entrera sur le terrain demain. C’est un grand jour pour nous tous, mais surtout pour Christian et sa famille". Eriksen, qui s’était engagé avec Brentford pour la fin de la saison au dernier jour du mercato d’hiver, a déjà disputé quelques minutes avec son nouveau club en match amical le 14 février, jour de son anniversaire.

Face à Newcastle, Eriksen s’apprête donc à retrouver un championnat qu’il connaît bien. Avec Tottenham entre 2013 et 2020, il s’était en effet érigé comme l’une des stars de Premier League, disputant plus de 200 matches. De retour à son meilleur niveau, il s’apprête donc à mettre fin à 8 mois de doutes et d’interrogations. Et franchement rien que pour ça, chapeau !