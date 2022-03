Premier League : Kompany nommé pour intégrer le Hall of Fame

Vincent Kompany fait partie d’une liste de 25 joueurs qui sont nommés pour rejoindre le Hall of Fame de la Premier League créé en 2020.

Vincent Kompany fera-t-il partie de la levée 2022 de joueurs rejoignant le Hall of Fame de la Premier League aux côtés de Patrick Viera et Wayne Rooney ? L’actuel entraîneur d’Anderlecht, qui a remporté quatre fois le championnat anglais pourrait rejoindre l’équipe comprenant donc les meilleurs joueurs de l’Histoire du championnat. Un Hall of Fame qui a été créé l’année passée et qui compte déjà quelques beaux noms parmi lesquels Frank Lampard, Steven Gerrard et Thierry Henry.

Cette année, 25 noms figurent dans la liste 2022 publiée par La Premier League pouvant rejoindre ce prestigieux cercle. En compagnie de Kompany, on retrouve Tomy Adams, Sergio Aguero, Sol Campbell, Petr Cech, Andrew Cole, Ashley Cole, Didier Drogba, Patrice Evra, Les Ferdinand, Rio Ferdinand, Robbie Fowler, Matthew Le Tissier, Gary Neville, Michael Owen, Peter Schmeichel, Paul Scholes, Teddy Sheringham, John Terry, Yaya Touré, Ruud Van Nistelrooy, Robin Van Persie, Edwin van der Sar, Nemanja Vidic et Ian Wright.