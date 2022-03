Premier League : Il y a 20 ans, Dennis Bergkamp marquait son but légendaire face à Newcastle

Un but d’anthologie fête ses vingt ans. Il y a deux décennies, un génie est entré un peu plus dans la légende du football en inscrivant l’un des plus beaux buts de l’histoire : Denis Bergkamp.

Sur le terrain de Newcastle, l’attaquant néerlandais d'Arsenal avait prouvé une nouvelle fois toute sa classe. Après une passe de Robert Pirès, le buteur a réussi à l’exploit de réaliser un grand pont en étant dos au but et à son opposant direct, le défenseur Nikos Dabizas. La suite n’est que pure classe.

Le commentateur anglais ne s’était pas trompé au moment de s’extasier devant une telle action : "C’est brillant. Une touche de classe mondiale de Dennis Bergkamp. C’est juste sensationnel."