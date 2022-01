Lucas Digne et son équipier Matty Cash ont été visés par des projectiles dans les arrêts de jeu de la première mi-temps du match de Premier League entre Everton et Aston Villa. Les Villans venaient d’ouvrir le score via Emiliano Buendia.



Les joueurs de Steven Gerrard étaient occupés à fêter ce but quand des bouteilles ont été lancées des tribunes. Lucas Digne, auteur de l’assist, était sans doute particulièrement visé. Le Français vient de quitter Everton après avoir demandé à être transféré. Visiblement ce transfert n’a pas été digéré par certains fans des Toffees. Il avait d’ailleurs été sifflé avant le match par ses anciens supporters. Les deux joueurs ont pu reprendre leur place et le match a continué et s’est terminé sur ce score.