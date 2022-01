Hakim Ziyech a déverrouillé le derby londonien entre Chelsea et Tottenham avec un geste de grande classe. Le médian des Blues, légèrement désaxé, a fait parler la finesse et la précision de son pied gauche pour expédier le ballon dans la lucarne d’un Hugo Lloris médusé.



Ce but sensationnel, inscrit juste après la mi-temps, a mis les Blues sur le chemin de la victoire. Thiago Silva a confirmé ce succès dans la foulée.



Chelsea n’avait plus gagné en Premier League depuis près d’un mois.