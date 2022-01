Chelsea a renoué avec la victoire en Premier League après quatre sorties sans succès. Tottenham en a fait les frais dans le derby londonien programmé lors de la 23e journée championnat d’Angleterre. Hakim Ziyech et Thiago Silva ont inscrit leur nom sur la feuille de match.



Romelu Lukaku a disputé l’intégralité de la partie. Il a été assez discret. Le N.9 des Blues a décoché un tir puissant à la 69e, détourné par Hugo Lloris. Sa prestation ne fera pas taire les critiques concernant son niveau de jeu.



Plus inspirés, les Blues ont attendu un éclair de génie de Ziyech pour passer devant, juste après la mi-temps. L’ex de l’Ajax a expédié une merveille de frappe enroulée du pied gauche dans la lucarne des Spurs (47e). Sur l’un des nombreux coups de coin concédés par Tottenham aux abords de son rectangle, Silva est venu placer sa tête pour doubler l’avance de Chelsea (54e).



Grâce à ces trois points, Chelsea (47 pts) se rapproche à une unité de la deuxième place, occupée par Liverpool (48 pts). Mais les joueurs de Thomas Tuchel comptent deux matches de plus que les Reds. Manchester City (57 pts) mène largement ce classement.