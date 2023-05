Premier League : Catastrophe pour Leicester et ses quatre Belges qui sont relégués, Everton se maintient de justesse

Fin de saison cruelle pour les Foxes de Leicester City. En balance défavorable dans la course au maintien, le club a pourtant fait le boulot en l'emportant face West Ham United. Mais Wout Faes, Youri Tielemans, Denis Praet et Timothy Castagne ont dû apprendre avec tristesse la victoire d'Everton dans le même temps face à Bournemouth. Les quatre Belges sont donc officiellement relégués. Un camouflet énorme pour le club sacré champion d'Angleterre en 2016 et vainqueur de la FA Cup en 2021. Cette bascule en Championship pourrait induire du changement dans l'effectif. Le malheur des uns fait également le bonheur d'un autre puisqu'Amadou Onana (titulaire lors de la victoire face à Bournemouth) voit ses Toffees sauvés.