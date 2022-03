Premier League : Buteur, l’Ukrainien Yarmolenko remercie son club et les supporters pour leur soutien

Buteur, dimanche, pour son premier match depuis le début de l’invasion russe dans son pays, l’attaquant ukrainien de West Ham, Andriy Yarmolenko, a remercié ses coéquipiers, les supporters et le "peuple britannique" pour leur soutien, au micro de Sky Sports.

Remplaçant au coup d’envoi, Yarmolenko est rentré à la 52e minute à la place de Michail Antonio, alors qu’il y avait encore 0-0 contre Aston Villa dans ce match de la 29e journée de Premier League, et il a ouvert le score à la 70e.

Sur un ballon donné dans la surface par Saïd Benrahma, l’international ukrainien (106 sélections, 44 buts) a contrôlé de l’intérieur du droit, dos au but, et enchaîné en se retournant une reprise de l’extérieur du gauche juste hors de portée d’Emiliano Martinez. Son club l’a finalement emporté 2-1.

"C'était tellement émouvant pour moi à cause de la situation dans mon pays. C’est tellement difficile actuellement de penser au football parce que, chaque jour, l’armée russe tue des Ukrainiens", a raconté le joueur après le match.

Après son but, il s’est agenouillé, les bras levés au ciel, avant de prendre son visage entre ses mains et de laisser couler quelques larmes, congratulé et réconforté en même temps par ses coéquipiers.

Une émotion qui ne l’a pas quitté après le coup de sifflet final.

"Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Je veux juste dire merci à mes coéquipiers qui m’ont soutenu tout le temps, tous les jours, aux supporters de West Ham, qui me soutiennent aussi, moi et le peuple ukrainien, et aussi au peuple britannique, parce qu’on ressent votre soutien. Merci, vraiment", a-t-il lâché.

Yarmolenko n’avait plus joué avec les Hammers depuis la mi-janvier et il avait même été laissé hors du groupe pro par le club et l’entraîneur David Moyes pour les deux dernières rencontres contre Wolverhampton et Liverpool.

"Je ne suis pas à 100% parce que sur les deux dernières semaines je me suis peut-être entraîné trois ou quatre fois. Depuis le 26 février (date du début de l’invasion), j’ai dû me reposer 4 jours parce qu’il m’était impossible de m’entraîner, je ne faisais que penser à ma famille et à mon peuple", a-t-il raconté.

Mais en rentrant, "j’ai ressenti le soutien des supporters et j’ai essayé de tout donner sur le terrain parce que je savais à quel point le match était important pour nous aujourd’hui", a-t-il conclu.