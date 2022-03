Premier League : but somptueux pour Bruno Guimarães avec Newcastle

Il n’y avait pas que des matches de Coupe d’Europe ce jeudi soir. Quatre matches en retard de Premier League se sont disputés. Parmi ceux-ci, Southampton – Newcastle. Un match remporté par les visiteurs, grâce notamment à un but splendide de Bruno Guimarães.

Arrivé au mercato de janvier de Lyon à Newcastle pour 42 millions d’euros, Bruno Guimarães n’avait toujours pas marqué en Premier League.

C’est chose faite depuis ce jeudi soir. L’attaquant Brésilien a inscrit le second but de son équipe, celui de la victoire face à Southampton d’une magnifique talonnade. Un but qui sera certainement classé comme un des plus beaux de l’année et qui viendra concurrencer celui de Mateo Kovacic, inscrit le deux janvier face à Liverpool.

Sur un corner joué à la 52e, Bruno Guimarães a repris en un temps et en plein vol la balle adressée de la tête par son coéquipier. Un but qui va faire du bien au moral du joueur, mais aussi à son équipe qui empoche trois points précieux et voit la zone rouge du classement général de Premier League s’éloigner.