Premier League : Brentford - Wolverhampton interrompu... à cause d’un drone

Décidément, cette 23e journée de Premier League aura marqué les esprits avec deux rencontres interrompues. Si à Everton – Aston Villa, c’est un jet de projectile sur deux joueurs qui a causé l’arrêt, lors de Brentford – Wolverhampton, c’est un drone qui a fait arrêter la rencontre pendant un moment.

Image surprenante lors du match Brentford – Wolverhampton. On joue la 35e minute de jeu avant que l’arbitre ne doive interrompre le match. En cause, un drone qui survole le Brentford Community Stadium.

Si leur pratique est de plus en plus répandue, cet engin n’est pas autorisé à survoler le stade et a contraint l’arbitre à renvoyer les joueurs aux vestiaires.