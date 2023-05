Premier League : Arsenal défait, Manchester City champion pour la neuvième fois de son histoire

Manchester City est champion d'Angleterre pour la troisième saison consécutive ! Les Cityzens décrochent le neuvième titre de leur histoire grâce à la défaite d'Arsenal contre Nottingham Forest (1-0) ce samedi.

Les hommes de Pep Guardiola n'ont même pas eu besoin de jouer et pourront célébrer ce titre sur le terrain ce dimanche face à Chelsea. Kevin De Bruyne, Erling Haaland et compagnie sont couronnés alors qu'il leur reste trois rencontres à jouer. Longtemps dépassé par Arsenal au classement, les Cityzens ont continué leur petit bonhomme de chemin et ont enchaîné les victoires pendant que les Gunners connaissaient une mauvaise passe pour finalement s'écrouler.

Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions et de la Coupe d'Angleterre, ManCity est toujours en lice pour un triplé historique.

Après avoir remporté un premier titre en 1937 et un deuxième en 1968, les Mancuniens avaient connu une sacrée traversée du désert. Mais ils se sont largement rattrapés depuis leur rachat par les Émirats Arabes Unis. Ils ont effet remporté sept titres depuis 2012. Soit plus d'un sur deux possible.

Notons que la défaite d'Arsenal à Nottingham permet aussi à ce derniers de se maintenir officiellement en Premier League.