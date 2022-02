Premier League : 200e pour De Bruyne, les larmes de Zinchenko et victoire contre Everton

Au-delà de la victoire et suite à la situation en Ukraine, les deux clubs qui comptent des joueurs ukrainiens dans leurs effectifs (Zinchenko et Mykolenko) et tout Goodison Park ont apporté leur soutien via des applaudissements et des drapeaux Ukrainiens mais également des messages dénonçant la guerre sur les vestes des joueurs.

Un peu avant la rencontre, les deux joueurs ont quitté leur échauffement respectif pour une accolade, à nouveau sous les applaudissements de tout le stade.