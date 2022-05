Premier jour de la finale du Concours Reine Elisabeth à Bozar : qui sont les finalistes ?

Ce soir, c’est le début de la finale du Concours Reine Elisabeth de violoncelle. Au cours de chaque soirée, nous entendrons deux candidats qui joueront avec le Brussels Philharmonic, et ils présenteront chacun un concerto au choix ainsi que l’œuvre imposée. Ce soir, nous attendons un candidat serbe et un violoncelliste coréen. Rencontre avec les finalistes.

Taeguk Mun a 28 ans. C’est lui qui donnera la première version de l’œuvre imposée, une création de Jörg Widmann, compositeur allemand, une pièce qu’il aura travaillée en une semaine seulement à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Il faut donc aller droit au but, être très rapide pour l’assimiler mais Taeguk Mun l’avait bien montré en demi-finale, techniquement, déjà, il est très à l’aise.

Taeguk Mun : ''Oh je pense que c’est une très belle pièce, je m’amuse beaucoup en la travaillant. C’est difficile mais j’aime bien sa musique. Et puis, j’ai choisi le concerto de Schumann pour la finale… Or Schumann, c’est une de ses idoles (de Jörg Widmann)".