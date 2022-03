Premier groupe majeur afro-américain, les Platters n’ont pas fait que des slows guimauve…

C’est sans doute le groupe afro-américain le plus connu au monde, toujours en activité, et cela, depuis les années 50. Le personnel est évidemment remplacé au fil des ans, les plus vieux cèdent leur place aux plus jeunes musiciens et chanteurs. Leur signature, en tout cas ce que l’on voit en premier sur leur site web, est unique : Many Voices, One Name !

Mondialement connus pour leurs slows langoureux comme ''The Great Pretender'' et ''Only You'', les Platters ont été le groupe vocal le plus titré au monde. Un groupe afro-américain majeur.