Premier et dernier champion olympique belge en natation, Fred Deburghgraeve fête ses 50 ans

Son nom n’évoquera peut-être pas grand-chose aux plus jeunes. Pourtant, il est bien le plus grand représentant belge en natation de l’histoire. Sacré lors du 100 mètres brasse des Jeux Olympiques d’Atlanta en 1996, Fred Deburghgraeve fête aujourd’hui ses 50 ans.

L’occasion de rappeler le palmarès de Fred Rocket. De belles lignes qui ne se résument pas au titre olympique même si c’est, à coup sûr, la plus belle. Son premier fait d’armes, le Belge le réalise à l’occasion des Mondiaux de Rome en 1994. Certes il échoue derrière le duo hongrois Rozsa-Gutler mais il s’empare du bronze. L’année suivante, il prend sa revanche lors des championnats d’Europe où il se pare d’or sur 100m et de bronze sur 200m.

En 1996, Deburghgraeve bat d’abord le record du monde du 100m brasse en petit bassin. De quoi, lui donner le costume de favori sur la même distance aux JO d’Atlanta. Et le Belge ne va pas se louper. Tout simplement plus fort que ses concurrents, il s’impose devant l’Américain Jeremy Linn et l’Allemand Mark Warnecke. Mieux encore, il s’empare du record du monde, en grand bassin cette fois-ci. Un temps d’1min60sec qui tiendra d’ailleurs quelques années avant d’être battu par le Russe Sludnov en 2000.

Fred Deburghgraeve prendra aussi le soin de décrocher le seul titre qui lui manque aux Mondiaux de Perth en 1998. Avant de mettre un terme à sa carrière en 2000.

À ce jour, l’importance des titres du Belge mais surtout sa relative longévité dans les bassins en font le meilleur nageur belge de l’histoire. Joyeux anniversaire Fred Rocket.