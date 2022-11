Mais Quentin c’est aussi l’initiateur de L’œil du Condroz, un lieu destiné à l’Art. Une résidence d’artistes ouvert également au public qui se compose d’un gîte et d’un jardin avec une scène extérieure et un verger. Il est aussi, avec Samuel Cattiau, l’auteur d’une fiction musicale "Resonance", réunissant Musique et Patrimoine industriel destinée à faire découvrir ou redécouvrir des "architectures sonores" exceptionnelles.