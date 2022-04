Premier déplacement public de Narendra Modi au Cachemire depuis le tour de vis sécuritaire de 2019

"Je veux dire aux jeunes de la vallée qu'ils n'auront pas à faire face aux difficultés et aux peines auxquels leurs parents et grands-parents ont dû faire face", a-t-il déclaré, en faisant référence à la vallée du Cachemire à majorité musulmane, épicentre de l'opposition à la domination indienne du territoire.

La zone avait été placée en alerte rouge en amont de sa visite. Avec plus d'un demi-million de soldats et paramilitaires déployés à la frontière avec le Pakistan, cette région est déjà la plus militarisée du pays.

Le Cachemire est divisé entre l'Inde et le Pakistan qui revendiquent la totalité de ce territoire himalayen depuis leur indépendance en 1947.

Depuis une insurrection en 1989, la partie administrée par l'Inde a connu des violences ayant fait des dizaines de milliers de morts. Delhi accuse le Pakistan de soutenir les séparatistes, ce qu'Islamabad réfute.

Depuis 2019, le Premier ministre indien a régulièrement rendu visite aux troupes stationnées le long de la frontière avec le Pakistan, notamment pour célébrer des fêtes religieuses hindoues.

Mais le voyage à Palli marquait la première apparition officielle de M. Modi dans le territoire. Il s'est exprimé à l'occasion d'une cérémonie organisée par son parti Bharatiya Janata Party (BJP) pour le "Panchayati Raj", journée de célébration de la démocratie locale, bien que le Cachemire soit dépourvu de gouvernement régional élu depuis 2018.