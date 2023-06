"Premier contact": comment réagirait-on si la preuve d'une intelligence extraterrestre était découverte ?

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si la communauté scientifique confirmait que nous n’étions pas seuls dans l’Univers ? Partant de cette interrogation, le docu-fiction "Premier contact" s’est efforcé de représenter quelle serait la réaction de l’humanité face à une telle annonce.

De l’Antiquité à nos jours, l’Homme n’a cessé de se questionner quant à l’existence d’une intelligence extraterrestre, issue d’une autre planète que la Terre. Déjà au 7e siècle avant notre ère, le philosophe grec Anaximandre émettait l’idée d’une "pluralité cosmique", selon laquelle l’univers compterait une infinité d’autres planètes abritant la vie. Une idée qui a depuis fait son chemin, en témoignent les nombreux romans et films de science-fiction qui existent aujourd’hui sur le sujet. "La Guerre des Mondes","E.T.", et plus récemment le blockbuster "Avatar" sont, en effet, autant d’œuvres de la pop-culture ayant, année après année, façonné notre imaginaire.

Mais qu’en est-il en vérité ? L’hypothèse d’une vie extraterrestre pourrait-elle se vérifier dans les mois, les années ou les siècles à venir ? Pour l’instant, aucune preuve concrète n’a pu être avancée, toutefois les scientifiques ne rejettent pas l’idée. Au contraire, nombre d’entre eux estiment qu’au vu des récentes avancées technologiques, l’Homme n’a jamais été aussi proche de découvrir la preuve d’une existence extraterrestre.