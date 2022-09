Premier but de la saison pour Tielemans, 1ère passe décisive pour Castagne : les Diables de Leicester se mettent en évidence face à Tottenham

Voilà un but qui devrait faire un bien fou à Youri Tielemans ! Longtemps annoncé sur le départ, le Diable Rouge est finalement resté du côté de Leicester pour le plus grand bonheur de ses supporters. Ce samedi soir, il était aligné d’entrée aux côtés de Timothy Castagne et de Wout Faes (qui faisait sa première apparition avec les Foxes) pour affronter Tottenham en terre londonienne. Une rencontre lors de laquelle Tielemans a rapidement trouvé le chemin des filets sur penalty.

Mais comme rien n’est facile pour Tielemans et les Foxes en ce début de saison (derniers avec un petit point au compteur), le Belge a dû s’y prendre à deux fois pour convertir son penalty. Le milieu de terrain a d’abord vu sa frappe stoppée par Hugo Lloris, qui avait plongé du bon côté. Tielemans a ensuite eu l’opportunité de se racheter car le portier français n’avait pas les pieds sur sa ligne au moment de la frappe du Belge. La deuxième fois est la bonne pour Tielemans, qui inscrit son premier but de la saison (0-1, 6e).

Un but tôtif qui a eu le don de réveiller les joueurs de Tottenham. L’inévitable Kane s’est chargé de remettre les Spurs sur les rails (1-1, 8') et quelques minutes plus tard, c’est au tour de Dier, un autre Anglais, de marquer pour les locaux (2-1, 21'). Tout est à refaire pour Leicester, qui va néanmoins revenir dans la partie peu avant la pause grâce à Maddison, bien servi dans le rectangle par Castagne (2-2, 41'). Après le premier but de Tielemans, le latéral droit des Diables Rouges signe lui sa première passe décisive de la saison.