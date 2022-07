Premier album, nu en studio, ses amours: Pierre de Maere nous dit tout aux Francos!

Pierre de Maere était au micro de Romain aux Francofolies de Spa sur Tipik!



La nouvelle pépite belge de la pop a commencé à composer dès l’âge de 10 ans sur un Ipod Touch à l’aide du logiciel Garage Band.



Lors du confinement, l’artiste autodidacte est repéré par Cinq7, un label parisien, grâce à la publication de son titre “Potins absurdes” sur les plateformes de streaming. Pour notre plus grande joie, il signe pour un EP et un album. Il publiera ensuite deux titres, “Regrets” et “Menteur”.



Cependant, c'est son premier single officiel, “Un Jour, Je Marierai un Ange” qui le propulse sur le devant de la scène pop belge. Ce titre est extrait de son EP, “Un jour, Je”, sorti en janvier 2022.



Dès la sortie de son single, son titre est devenu notre coup de cœur de la semaine. Et en février dernier, le talent musical belge était de passage sur Tipik afin de proposer une version acoustique de son single.



Pierre de Maere est qu'au début de son ascension et on a déjà hâte de voir ce que ce talent belge nous réserve!



