Préménopause : comment reconnaître les premiers symptômes ?

La préménopause est une période de transition qui précède la ménopause. Durant cette période, la production d'hormones féminines - progestérone et œstrogènes - diminue petit à petit jusqu'à atteindre la ménopause. Mais à partir de quel âge parle-t-on de préménopause ? Et quels sont les symptômes ? Éléments d'information avec le Dr Emmanuelle Renkin, gynécologue et obstétricienne, consultante externe aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

La ménopause correspond à l’arrêt définitif des règles chez la femme et à la cessation complète de l'activité des ovaires. Elle survient en moyenne vers 51 ans dans les sociétés occidentales. Cet arrêt du fonctionnement ovarien est précédé d'une période de transition (plus ou moins longue) qu'on appelle pré- ou péri-ménopause, et qui correspond à une diminution progressive dans le sang des taux d'œstrogènes et de progestérone (deux hormones produites par les ovaires).

Ceci est dû à l'épuisement progressif des follicules ovariens. Il y a en quelque sorte un déséquilibre hormonal transitoire qui s'installe, qui perturbe le cycle menstruel et entraîne des symptômes qui peuvent être désagréables. Elle précède de 4-5 ans la ménopause, donc elle débute chez la majorité des femmes entre 45 et 50 ans, en moyenne vers 48 ans Elle peut donc durer plusieurs années avant de mener vers la ménopause en tant que telle.

Principaux signes et symptômes de cette préménopause

C'est une période durant laquelle les ovaires vont petit à petit s'épuiser et travailler de façon anarchique. L'ovulation n'a plus lieu tous les mois comme auparavant, elle survient de façon irrégulière et imprévisible. Cela entraîne un déséquilibre hormonal (entre taux d'œstrogènes et de progestérone). Il s'en suit des cycles menstruels irréguliers, dans un premier temps plus courts (cela signifie que la femme est réglée plus souvent) puis progressivement un allongement du cycle (donc un espacement des règles). Cette transition hormonale, qui se traduit par ces perturbations du cycle, va s'accompagner d'un syndrome prémenstruel plus marqué avec des troubles de l'humeur, une tension dans les seins, et généralement des règles plus abondantes voire hémorragiques. Il peut y avoir d'autres manifestations comme des bouffées de chaleur, des insomnies et de la sécheresse vaginale. Tout ceci dû au fait que les variations hormonales caractéristiques de cette pré-ménopause sont très abruptes.

Il faut savoir que tous ces symptômes concernent essentiellement les patientes qui ne sont pas sous contraceptif hormonal, donc qui sont soit en cycle naturel soit sous stérilet en cuivre. Chez celles qui sont sous pilule classique (oestro-progestative), il n'y a en général pas de symptôme particulier jusqu'à l'arrêt de cette pilule (arrêt que l'on conseille vers 50 ans). Les patientes qui sont sont porteuses d'un stérilet hormonal peuvent présenter des symptômes moins prononcés et sont épargnée par les règles hémorragiques.