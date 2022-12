Prématurité : l’implication des parents dans les soins au bébé est essentielle

La naissance prématurée reste la première cause de mortalité parmi les enfants de moins de 5 ans. La méthode kangourou, le NIDCAP, le 'peau à peau' sont autant de méthodes qui ont permis d’augmenter les chances de chaque prématuré. Pourtant, une prise de conscience des défis de la prématurité, de ses risques et de ses conséquences pour les nouveau-nés et leur famille est encore nécessaire. Explications dans Tendances Première.

Chaque année, plus de 15 millions d’enfants naissent prématurés dans le monde, soit plus ou moins 1 enfant sur 10. En Belgique, la moyenne des dix dernières années se situe autour de 10.000 naissances prématurées par an. Et le chiffre est en croissance.