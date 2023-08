Prélude d’une saison 2023-2024 enflammée à Bozar !

Du 13 au 17 septembre, Bozar donne le coup d’envoi festif de la nouvelle saison all over the place, ou mieux : all over the Palace. Du Hall Horta à la salle Henry Le Bœuf sans oublier le rooftop et sa magnifique vue sur Bruxelles, c’est l’ensemble du Palais des Beaux-Arts qui se met au diapason d’événements rivalisant de saveurs.

Mercredi, Bozar vous invite à rencontrer Mona Chollet, l’une des voix féministes actuelles les plus en vue à qui l’on doit Réinventer l’amour (2021) et dont les apparitions publiques sont rares. Elle donnera un discours intitulé Des Palais de mots. Rendez-vous sur le toit du Palais pour découvrir une série de courts métrages espagnols qui vous emmène dans un voyage cinématographique étudiant la signification profonde de l’architecture dans nos vies.

Dès vendredi, Bozar braque les projecteurs sur l’artiste espagnol autodidacte Antoni Tàpies avec une rétrospective d’envergure qui voyage de 1944 aux années 1990, et une grande nocturne dès 18 heures. Quant au Belgian National Orchestra, il nous propose un ciné-concert sur un film à succès de la République de Weimar : Varietés, sorti en 1925 et signé Ewald André Dupont. À la baguette, nous retrouvons Dirk Brossé, grand spécialiste en la matière, et à la bande-son, la compositrice ouzbéko-australienne Elena Kats-Chernin. Samedi, le Palais des Beaux-Arts se métamorphosera en un véritable club avec notamment STUFF. Et une afterparty concoctée par For All Queens.

Dimanche (sans voiture !), place aux familles pour quatre activités originales allant d’une performance percussive à des films d’animation en passant par le lancement du projet Let’s Zing Ensemble et une installation lumineuse spectaculaire. Ce festival d’ouverture de saison sera clôturé par un double concert qui vous invite à plonger dans l’univers sonore envoûtant de Brian Eno réinterprété par le Dedalus Ensemble. Vivez le prélude d’une saison qui ne manquera pas de vous surprendre par le mélange des répertoires et des créations, la diversité des ambiances et des rencontres.